كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير بريطاني يحذر من أصوات احتجاجية في انتخابات الاتحاد الأوروبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حذر وزير بريطاني رفيع المستوى من أن الانتخابات البرلمانية الأوروبية القادمة سوف ينظر إليها على أنها "فرصة التصويت الاحتجاجية النهائية"، حيث تشير استطلاعات الرأي إلى أن الشعبويين قد يهزمون الأحزاب الرئيسية في بريطانيا وسط الفوضى المستمرة في بريطانيا.

وصرح وزير التعليم البريطاني، داميان هيندس لهيئة الإذاعة البريطانية، اليوم الأحد، بأنه لا يوجد شك في أن انتخابات 23 مايو في بريطانيا ستكون صعبة بالنسبة لمحافظي رئيسة الوزراء تيريزا ماي.

ويشير استطلاعان أخيران إلى أن حزب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الذي تم تشكيله مؤخرًا، والذي يرأسه السياسي المؤيد لبريكست، نايجل فاراج، يمكن أن يفوز بشكل كبير في كل من تصويت الاتحاد الأوروبي وأي انتخابات عامة بريطانية، على حساب المحافظين وحزب العمال المعارض الرئيسي.