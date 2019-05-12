كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إصابة 10 على الأقل إثر إطلاق نار على مقهى في تركيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أُصيب ما يصل إلى 10 اشخاص بعد أن فتح رجل النار على مقهى فى مدينة قونيا بوسط تركيا، وفقا لما ذكرته قناة "إن تي في"، اليوم الاحد.

وحسب وسائل الإعلام المحلية، كان سبب الحادث مشاجرة بين شخصين. ثم تحولت إلى شجار، حيث فتح أحد الأفراد النار عشوائيًا.

وبحسب ما ورد، نُقل جميع ضحايا الحادث إلى مستشفى قريب.

وتمكن المشتبه بهما من الفرار من مكان الحادث. وتبحث الشرطة الآن عنهم.