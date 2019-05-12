كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قائد الحرس الثورى: الوجود العسكرى الأمريكى فى الخليج "فرصة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال قائد بارز في الحرس الثوري الإيراني اليوم الأحد، إن الوجود العسكري للولايات المتحدة في الخليج كان يمثل تهديدًا خطيرًا، ولكنه الآن يمثل فرصة.

وأرسل الجيش الأمريكي قوات عسكرية تشمل حاملة طائرات وقاذفات بي 52، إلى الشرق الأوسط لمواجهة ما تقول إدارة ترامب إنها "مؤشرات واضحة" على تهديدات إيران للقوات الأمريكية هناك.

وستحل حاملة الطائرات يو إس إس أبراهام لنكولن، محل ناقلة نفط أخرى تم تدويرها خارج الخليج الشهر الماضي.

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وقال أميرالي حجي زاده، قائد جناح الطيران الحرس الثوري: "كانت حاملة طائرات تحمل ما بين 40 إلى 50 طائرة على الأقل و 6 آلاف من القوات التي تجمعت داخلها تهديدًا خطيرًا لنا في الماضي ولكن الآن، لقد تحولت التهديدات إلى الفرص".

وأضاف: "إذا قام الأمريكيون بخطوة ، فسنضربهم في الرأس".

وبشكل منفصل، قال قائد الحرس في جلسة برلمانية الأحد، إن الولايات المتحدة بدأت حربًا نفسية في المنطقة.