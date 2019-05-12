كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اعتقال شخص هدد بقطع رأس رئيس أندونيسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت الشرطة الأندونيسية اليوم الأحد اعتقال شخص ظهر في مقطع مصور هدد من خلاله بقطع رأس رئيس البلاد جوكو ويدودو.

واعتقل المشتبه به صباح اليوم في منطقة بارونغ بجاوة الغربية، وفقاً لما صرح به المتحدث باسم شرطة العاصمة جاكرتا، أرجو يونو لصحيفة "ذا جاكرتا بوست".

وفي الفيديو، قال المشتبه به إنه "مستعد لقطع رأس" الرئيس الإندونيسي.

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وصورت مشاهد المقطع الجمعة أثناء مظاهرة في العاصمة، مناهضة لويدودو ومؤيدة للمعارض برابو سوبيانتو، المرشح الذي يتهم الرئيس بتزوير الانتخابات الرئاسية التي أجريت في أبريل الماضي.

وانتشر الفيديو في أنحاء البلد الآسيوي وأبلغت عنه مجموعة من أنصار ويدودو.

ويحذر نشطاء من مضاعفة الجماعات المتشددة نفوذها وتأثيرها على المجتمع والسياسة في السنوات الأخيرة في إندونيسيا التي يعتنق 88% من سكانها البالغ عددهم 265 مليون نسمة، الإسلام.