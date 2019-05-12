كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رويترز: الحوثيون يبدأون الانسحاب من ميناء الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال شاهد عيان لوكالة رويترز، إن الحركة الحوثية اليمنية بدأت يوم السبت سحب قواتها من ميناء سليف في الحديدة بموجب اتفاق برعاية الأمم المتحدة توقفت منذ شهور ، مما أحيا الآمال في جهود السلام لإنهاء الحرب المستمرة منذ أربع سنوات.

لكن وزيرًا في الحكومة اليمنية تدعمه المملكة العربية السعودية قلّل من أهمية الانسحاب الحوثي المتحالف مع إيران باعتباره "عرضًا" يهدف إلى "تضليل المجتمع الدولي".

وتعد هذه الخطوة ، التي لم يتم التحقق منها من قبل الأمم المتحدة ، هي الخطوة الرئيسية الأولى في تنفيذ الاتفاقية التي توصلت إليها الحكومة والحوثيون العام الماضي من أجل هدنة وسحب القوات في الحديدة ، وهي شريان الحياة لملايين اليمنيين.

وكانت فرق الأمم المتحدة تشرف على إعادة انتشار الحوثيين في سليف، بينما توجهت فرق أخرى إلى ميناء رأس عيسى الثاني، المستخدم لنقل النفط، لبدء تنفيذ الانسحاب من هناك، وفقًا لما ذكره الشاهد.