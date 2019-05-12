كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فرنسا تفرج عن صهر الرئيس التونسي الأسبق بشرط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفرج القضاء الفرنسي عن بلحسن الطرابلسي، شقيق زوجة الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي، على ألا يغادر الأراضي الفرنسية قبل النظر في طلب تسلمه من جانب تونس، حسب ما عُلم من مصادر متطابقة الأحد.

وأعلن وكيلا الدفاع عنه كزافييه نوغيراس ومارسيل سيكالدي لوكالة فرانس برس، أنه "طبقاً للقانون ألغينا" الشق المتعلق بتسليمه الذي سُجن الطرابلسي بموجبه "بسبب مشاكل في الآلية"، مؤكدين ما أعلنته وزارة العدل التونسية، الأحد، عن إطلاق سراح الرجل البالغ 56 عاماً.