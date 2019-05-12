كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اعتقال 900 فلسطيني بينهم 133 طفلا و23 امرأة على يد الاحتلال في شهرين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت مؤسسات فلسطينية تتابع شؤون الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية اليوم الأحد، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت نحو 900 فلسطيني من الضفة الغربية المحتلة، وقطاع غزة في الشهرين الماضيين، بينهم 133، طفلا و23 امرأة.

وأضافت المؤسسات التي تضم هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان في تقرير مشترك أن "عدد أوامر الاعتقال الإداري التي صدرت في آذار ونيسان (مارس وأبريل) وصلت إلى 112 أمراً، علماً أن عدد الأسرى الإداريين بلغ نحو 500 أسير".

وأشار البيان إلى العدد الإجمالي للأسرى قائلاً: "سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل اعتقال نحو 250 طفلاً وقاصراً في سجون مجدو، وعوفر والدامون، أما عدد الأسيرات فوصل إلى 45 أسيرة، علماً أن عدد الأسرى في السجون بلغ 5700 أسير".

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وتستخدم حكومة الاحتلال قانوناً بريطانياً قديماً يتيح لها اعتقال الفلسطينيين دون محاكمة بين 3و6 أشهر قابلة للتجديد بدعوى وجود ملف سري للمعتقل.

واستعرض التقرير اعتقال الأطفال خلال الشهرين الماضيين مبيناً "إدخال 34 طفلاً إلى قسم الأسرى الأشبال في سجن عوفر في (مارس) الماضي، 20 قاصراً اعتقلتهم إسرائيل من المنازل و12 من الطرقات وواحد اعتقل على حاجز عسكري، وواحد بعد استدعائه".

ويضيف التقرير "فيما تم إدخال 39 أسيراً قاصراً إلى قسم الأسرى الأشبال في سجن عوفر خلال نيسان المنصرم، 20 منهم اعتقلوا من المنازل، و17 من الطرقات، واثنان بعد استدعائهما".

وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان منفصل اليوم الأحد إن "3 معتقلين فلسطينيين في السجون الإسرائيلية بدأوا إضراباً مفتوحاً عن الطعام احتجاجاً على اعتقالهم الإداري بينهم اثنان مضربان منذ 41 يوماً فيما بدأ الثالث إضرابه قبل 18 يوماً".