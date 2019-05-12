كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشطاء يطلقون ثورة ضد الانقراض فى باريس لمكافحة تغير المناخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلق نشطاء تغير المناخ حملة "تمرد الانقراض" في شوارع باريس من خلال سكب دم مزيف عبر سلالم قصر تروكاديرو، وهم ملقون على الأرض.

واستحم المتظاهرون الدم الأحمر المزيف وألقوا الزهور على الأرض من حولهم، ثم حملوا لافتات أمام برج إيفل خلال المظاهرات التي وقعت في وسط باريس اليوم.

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ووفقاً لصحيفة "ديلى ميل" اليوم، تم سكب دماء مزيفة على ساحة قصر تروكاديرو ، التي تقع بالقرب من ضفاف نهر السين، مقابل برج إيفل، خلال الاحتجاج لتسليط الضوء على تراجع التنوع البيولوجي.

وكان المتظاهرون ، الذين يرتدون ملابس سوداء، معظمهم من الشباب، لديهم حوالي 65 جالون (300 لتر) من السائل الأحمر، مصنوع من مزيج من الطعام الملون ونشا الذرة.

وألقوا عبواتهم أمام العديد من المتفرجين في المنطقة السياحية الشعبية مع وجود الشرطة في المنطقة.