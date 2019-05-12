كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الهنود يصوتون في المرحلة قبل الأخيرة من الانتخابات الرئاسية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اصطف الناخبون في شمال الهند في وقت مبكر من اليوم الأحد للإدلاء بأصواتهم في الجولة قبل الأخيرة من الانتخابات العامة التي تشمل سبعة مراحل، حيث يواجه رئيس الوزراء ناريندرا مودي مجموعة من أحزاب المعارضة تسعى إلى حرمانه من فترة رئاسية ثانية.

ويحق للتصويت فى تلك المرحلة لأكثر من 100 مليون شخص في سبع ولايات مؤهلون للتصويت في المرحلة السادسة من الاستطلاع الذي استمر 39 يومًا ، والذي بدأه مودي في 11 أبريل، باعتباره المرشح الأول بعد تصاعد التوتر مع باكستان المجاورة.

لكن أحزاب المعارضة شجعت مؤخرًا ما يرون أنه علامات على أن حزب بهاراتيا جاناتا القومي الهندوسي بقيادة مودي قد يفقد قوته وبدأ مفاوضات بشأن تحالف ما بعد الانتخابات حتى قبل انتهاء الانتخابات في 19 مايو. 23.

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ووفقاً لوكالة رويترز، قال رئيس حزب المؤتمر المعارض الرئيسي، راهول غاندي، بعد إدلائه بصوته، إن القضايا الرئيسية في الانتخابات هي البطالة، والضيق في الريف، وإضفاء طابع الشيكات على الأوراق النقدية، وضريبة مبيعات جديدة.

"لقد كانت معركة جيدة.

"وأضاف غاندى :"لقد كانت معركة جيدة، استخدم ناريندرا مودي الكراهية، واستخدمنا الحب.. وأعتقد أن الحب سيفوز ".