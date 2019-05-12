كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السودان: "الحرية والتغيير" ترسل ردها للمجلس العسكري اليوم حول وثيقة الدستور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المتحدث باسم تجمع المهنيين السودانيين، أمجد فريد، إن قوى "إعلان الحرية والتغيير"، سترسل رد مكتوب خلال اليوم الأحد، إلى المجلس العسكري الانتقالي حول ملاحظاته للوثيقة الدستورية وبعدها سيُعقد مع المجلس اجتماعا للتفاوض.

وذكر فريد، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، أن "قوى إعلان الحرية والتغيير، سترسل الرد مكتوب خلال اليوم الأحد إلى المجلس العسكري حول الملاحظات الأخيرة بشان الوثيقة الدستورية، وبعدها نعقد اجتماع للتفاوض"، وذلك دون ذكر موعد الاجتماع.

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وكشف فريد أن "التفاوض مع المجلس العسكري سينحصر في أربع نقاط مختلف حولها وهي طبيعة سلطات المجلس السيادي، وتركيبته، وفترة الحكومة الانتقالية".