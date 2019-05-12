كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر روحانى: العقوبات الأمريكية حرب غير مسبوقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصف الرئيس الإيراني حسن روحاني، الضغوط السياسية والاقتصادية للولايات المتحدة ضد إيران بأنها "حرب على كل الجبهات وغير مسبوقة"، ودعا إلى وحدة داخلية للتغلب على هذه الصعوبات.

"وقال الرئيس الإيرانى في اجتماع الليلة الماضية مع الممثلين السياسيين :"اليوم، لا يمكن القول بأن الظروف أفضل أو أسوأ مما كانت عليه خلال الحرب المفروضة (مع العراق، 1980-1988)، لكن خلال الحرب لم نواجه مشاكل مع النظام المصرفي، مع بيع النفط أو مع الواردات والصادرات".