كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قوات باكستانية تمشط فندقا بعد هجوم قتل خمسة أشخاص والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فتشت قوات الأمن الباكستانية فندقا فاخرا فى مدينة جوادر الساحلية فى جنوب غرب باكستان اليوم الأحد بعد يوم من اقتحام مسلحين انفصاليين له وقتل 5 أشخاص على الأقل فيما قال المسلحون إنها ضربة موجهة لمستثمرين صينيين وغيرهم من المستثمرين الأجانب.

وقال مسؤولون إن 4 مسلحين على الأقل داهموا فندق بيرل كونتيننتال لكن الشرطة رفضت التعليق اليوم الأحد عما إذا كانت اعتقلت أو قتلت أيا من المهاجمين.

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وقال راو منير أحمد ضياء المسؤول البارز بالشرطة لرويترز إن ثلاثة من طوابق الفندق الأربعة تم تفتيشها وإن قوات الأمن تفتش الطابق العلوى بعد نحو 20 ساعة من الهجوم.