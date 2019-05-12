كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقتحم 38 مستوطناً، اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من الوحدات الخاصة بشرطة الاحتلال الإسرائيلي، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الأحد.

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يذكر أن اقتحامات المستوطنين تمتد خمسة أيام في الأسبوع، تبدأ من صباح الأحد وحتى الخميس، وعلى فترتين، صباحية حتى قبل موعد صلاة الظهر، وبعد الصلاة لمدة ساعة.

وعادة ما يسبقها اقتحام لقوات الاحتلال لتمشيط "مسار" اقتحامات المستوطنين داخل المسجد المبارك، ومن ثم حراستهم حتى يغادروا الأقصى من جهة باب السلسلة.