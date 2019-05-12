كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إلقاء قنابل حارقة أمام مكتب رئيس الوزراء الألبانى للمطالبة بانتخابات مبكرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقى محتجون من المعارضة الألبانية قنابل حارقة عند مدخل مكتب رئيس الوزراء إدي راما الليلة الماضية، بعد ثلاثة أشهر من المظاهرات التي دعته إلى الاستقالة بسبب تزوير الانتخابات والفساد.

ووفقاً لوكالة رويترز، هتف المتظاهرون "نريد ألبانيا أوروبية"، شعار الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية عندما ألقت دولة البلقان بالشيوعية في عام 1990، كما جددوا الدعوة التي أطلقوها منذ فبراير الماضي لإجراء انتخابات بعد قطع مشرعون أيضاً العلاقات مع البرلمان.

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وألقى بعض المتظاهرين، منهم الملثمين ، قنابل حارقة وألعاب نارية ودهانات عند مدخل مبنى الحكومة وبعد ذلك في البرلمان.

وقالت الشرطة والصحفيون إن عشرات من رجال الشرطة وعدة متظاهرين أصيبوا.

وخلال فترة هدوء في الهجمات على مبنى رئيس الوزراء، قال زعيم الحزب الديمقراطي المعارض لولزيم باشا، إنهم "مصممون على الاستمرار في شن معركة أكبر وأكثر حزماً ما دامت الحكومة تبقي ألبانيا بعيدة عن أوروبا".