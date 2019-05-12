للراغبين في السفر إلى أوربا خلال الصيف.. لا توجد مواعيد لطلب تأشيرة “شينغن”

على مشارف العطلة الصيفية، فوجئ عدد من الراغبين في قضاء إجازاتهم في أوربا بعدم وجود مواعيد لأخذ تأشيرة “شينغن”.

المراكز المكلفة من قبل القنصليات الأوربية، وأهمها مراكز ” TLScontact” أخبرت الراغبين في أخذ مواعيد لطلب التأشيرة، أن هذه الإمكانيات غير متوفرة بشكل قاطع، طوال فصل الصيف، ما جعل مخططات عدد من الراغبين في السفر إلى أوربا خلال الإجازة الصيفية تتغير.

الإشكال الذي وجد عدد من المواطنين أنفسهم أمامه خلال الأيام القليلة الماضية، يتفاقم في المراكز التابعة للقنصليات الأوربية في المدن الكبرى، خصوصا العاصمة الاقتصادية الدارالبيضاء، فيما يظهر بصور متفاوتة في قنصليات الدول الأوربية في مدن أخرى.

مراكز استقبال طلبات تأشيرة “شينغن” تعتبر أن البطء، الذي تعرفه طلبات التأشيرة داخل المصالح القنصلية الأوربية، هو الذي يفرج ندرة المواعيد لديها.