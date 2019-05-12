في قضية تعود إلى عام 2013، تمكنت عناصر الجيش المغربي، من توقيف حمار، محمل بكمية مهمة من مخدر الشيرا، كان قادما من الجزائر في اتجاه المغرب، في طريقة جديدة استعملها مهربو المخدرات.
والطريف في هذه القضية، أنه ولأول مرة يستعمل الحمار كمخبر، ودليل مادي في الوقت نفسه من طرف الدرك الملكي في الجهة الشرقية من أجل اعتقال مروجي هذه المخدرات.
وفي تفاصيل القضية، فإن الجيش المغربي المرابط على الحدود الجزائرية، أوقف، يوم 22 أكتوبر 2013، حمارا كان يحاول عبور الحدود، وعلى ظهره 160 كيلوغراما من المخدرات، مخبأة في براميل، تستعمل لتهريب الوقود.
وبعد تفتيش منزل مالك الحمار، عثر رجال الدرك على كمية كبيرة من الممنوعات في داخله.
وبهذا، مكن الحمار رجال الدرك من اعتقال شخصين دأبا على تهريب المخدرات بالطريقة ذاتها، وحجز 600 كيلوغرام أخرى من “طابا” داخل منزلهما.
كانت هذه تفاصيل خبر جرائم طريفة في المغرب.. حمار ”مخبر” يقود إلى اعتقال مالكيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.