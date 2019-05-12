الشورى الإيراني يدعو لفتح معبر جيلات الحدودي مع العراق

وقال زادة في تصريح نقلته وكالة أنباء "فارس" إن "افتتاح معبر جيلات يعد ضرورة للبلاد كلها وهو مهم للتبادل التجاري والاقتصادي بين ايران والعراق". وأشار إلى أن "الحكومة ووزير الداخلية مطالبين بضرورة افتتاح المعبر".



يذكر ان معبر جيلات يقع في منطقة دهلران الحدودية التابعة لمحافظة ايلام غرب ايران ويقابله معبر الشهابي في محافظة واسط بالجانب العراقي.

يذكر ان معبر جيلات يقع في منطقة دهلران الحدودية التابعة لمحافظة ايلام غرب ايران ويقابله معبر الشهابي في محافظة واسط بالجانب العراقي.

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