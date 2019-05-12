الحرس الثوري: التواجد الأميركي العسكري في الخليج فرصة لنا

وأوضح المسؤول أن وجود حاملة طائرات أمريكية على متنها 40-50 طائرة، لا أكثر، وستة آلاف جندي كان يشكل خطرا ملموسا في الماضي، لكن "اليوم تحولت الأخطار إلى فرص".
وشدد حاجي زادة على أن الصواريخ الإيرانية قادرة على استهداف حاملات الطائرات الأمريكية على بعد 300-700 كلم.
وجاءت هذه التصريحات على خلفية اتخاذ واشنطن سلسلة إجراءات لتعزيز قواتها في المنطقة بحجة زيادة المخاطر التي تشكلها إيران على عسكرييها هناك، بما في ذلك إرسال مجموعة سفن ضاربة بقيادة حاملة الطائرات "ابرهام لينكولن" إلى المنطقة.
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