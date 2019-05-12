ألمانيا تستعين بوحدة أمنية لمواجهة 900 هجوم إلكتروني يومياً

قررت الحكومة الألمانية، إنشاء وحدة أمنية جديدة تختص بمكافحة القرصنة والتجسس الإلكتروني، في ظل تعرض شبكات البيانات الحكومية ومواقع السياسيين والشركات لـ900 هجوم في المتوسط يومياً.

وقالت صحيفة بيلد الألمانية الخاصة، الأحد، إن حكومة المستشارة أنجيلا ميركل تسلح نفسها بسلاح جديد في محاولة لتحقيق الأمن السيبراني.

ونقلت الصحيفة عن مصادر رفيعة، لم تكشف عن هويتها، أن "الحكومة تعمل على إنشاء وحدة أمنية جديدة تختص بمكافحة القرصنة الإلكترونية والتجسس الإلكتروني، تتخذ من مدينة درسدن (جنوب) مقراً لها".

Advertisements

وأضافت أنه "من المتوقع أن يعمل 200 موظف من المكتب الاتحادي لأمن المعلومات التابع لوزارة الداخلية، في الوحدة الجديدة، بحلول 2020"

ووفق الصحيفة، فإن قرار إنشاء الوحدة الجديدة جاء بسبب زيادة هجمات القرصنة الإلكترونية على شبكات البيانات الحكومية والسياسيين والشركات بشكل كبير مؤخرا.

وتتعرض شبكات ومواقع حكومية على الإنترنت لـ900 هجوم في المتوسط يوميا، حيث تخسر الشركات الألمانية سنويا 55 مليار يورو بسبب التجسس عليها أو سرقة بياناتها.