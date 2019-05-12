شكرا لقرائتكم فرنسا تفرج عن صهر زين العابدين بن علي بشرط! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أفرج القضاء الفرنسي عن بلحسن الطرابلسي، شقيق زوجة الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي، على ألا يغادر الأراضي الفرنسية قبل النظر في طلب تسلمه من جانب تونس، حسب ما عُلم من مصادر متطابقة الأحد.
وأعلن وكيلا الدفاع عنه كزافييه نوغيراس ومارسيل سيكالدي لوكالة فرانس برس، أنه "طبقاً للقانون ألغينا" الشق المتعلق بتسليمه الذي سُجن الطرابلسي بموجبه "بسبب مشاكل في الآلية"، مؤكدين ما أعلنته وزارة العدل التونسية، الأحد، عن إطلاق سراح الرجل البالغ 56 عاماً.
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