شكرا لقرائتكم خبر عن "هيئة الاستعلامات" : تعزيز العلاقات مع أفريقيا دعم للأمن القومى العربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الهيئة العامة للاستعلامات على ضرورة إعادة النظر في أسس وعناصر الأمن القومي العربي، وإعادة صياغة تصور يتناسب مع المعطيات والتطورات الإقليمية والعالمية الراهنة لحماية المصالح العربية، وتحقيق الأمن والاستقرار لشعوب الأمة العربية.

جاء ذلك في العدد الجديد من دورية "آفاق عربية "التي تصدرها الهيئة العامة للاستعلامات.

وأكد الكاتب الصحفي ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات على ضرورة الأخذ في الاعتبار الأهمية المتزايدة للتفاعلات العربية الأفريقية، وأهمية تعزيز التعاون بين العرب وأفريقيا استناداً للأهداف والمصالح المشتركة على المستويات الاستراتيجية والاقتصادية والسياسية، خاصة مع وجود روابط تاريخية وجيوسياسية تربط الشعوب العربية بأفريقيا، بالنظر إلى أن (10) دول عربية تقع في قارة أفريقيا وتضم معظم سكان العالم العربي.

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وقال رشوان إن العدد الجديد من دورية "آفاق عربية" قد صدر مع الشهور الأولى لتولى مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي، ومع تصاعد الأحداث في العالم العربي، ولذلك تضمن العديد من الدراسات والتقارير التي قدمها عدد من المتخصصين والباحثين من مصر والدول العربية، من بينها تونس والعراق ولبنان، مشيراً إلى أن هذه الدراسات تناولت أزمات تشكيل الحكومات العربية خلال الشهور الماضية، كما ضم العدد دراسات عن العلاقات العربية الأفريقية وأهميتها في ضوء التكالب الدولي على قارة أفريقيا في السنوات الأخيرة، ودراسة عن أساليب واستراتيجيات مكافحة الارهاب في العالم العربي، إضافة إلى رؤية بشأن ضرورة العودة إلى المشروع العربي لوقف التدهور الذي ينزلق إليه العالم العربي.

وأضاف رئيس هيئة الاستعلامات أن دورية "آفاق عربية" هي فصلية علمية تصدرها الهيئة ويرأس تحريرها رئيس قطاع الإعلام الخارجي عبد المعطي أبو زيد ومستشار التحرير الدكتور محمد السعيد إدريس، ومديرة التحرير سحر عبد الرحيم، ويشارك في هيئة تحكيمها والدراسات والبحوث بها عدد من المفكرين وأساتذة العلوم السياسية والمتخصصين في مجالات متعددة من مصر ومن العديد من الدول العربية، حيث تعد الدورية أداة مهمة للتواصل بين قادة الرأي والفكر في العالم العربي، حيث يتم توزيع الدورية مجاناً داخل وخارج مصر، كما تنشر على موقع الهيئة العامة للاستعلامات على شبكة الانترنت.