شكرا لقرائتكم خبر عن خطة البرلمان: اتجاه عالمى لخفض مشاركة الخزانة العامة فى موازنات الجامعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن البحث العلمى لا يقتصر على المراكز البحثية فقط، سواء تلك التى تتبع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى أو تتبع وزارات أخرى، لافتا إلى أن قطاع البحوث والدراسات العليا بالجامعات المصرية ميزانيته تدخل ضمن نطاق موازنة البحث العلمى.

وأشار عيسى، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المُنعقد الآن، إلى أنه هناك اتجاه عالمى نحو خفض مشاركة الخزانة العامة فى موازنات الجامعات الحكومية للاعتماد على مواردها الذاتية، موضحا أن ذلك لا يعنى خروج الجامعات الحكومية عن التعليم العالى، إنما الغرض منه البحث عن مصدر تمويل ذاتى بدلا من الاعتماد على الخزانة العامة للدولة.

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وأضاف رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن المملكة العربية السعودية مثال لتخفيض الاعتماد أموال الخزانة العامة لدعم الجامعات، مشددا فى الوقت ذاته على أن هذا التوجه لا يعنى على الإطلاق زيادة المصروفات الدراسية، إنما يهدف إلى ربط الجامعات بالمصانع وسوق العمل بشكل مباشر.