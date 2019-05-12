شكرا لقرائتكم خبر عن "سياحة البرلمان" توافق على موازنة الوزارة بعدد من التوصيات.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافقت لجنة السياحة والطيران المدنى قى اجتماعها المنعقد اليوم برئاسة النائب عمرو صدقى، على موازنة وزارة السياحة، مع عدد من التوصيات فى ضوء عدد من المناقشات التى دارت بين أعضائها.

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وكان لهيئة التنمية السياحية عدد من التعليقات، متعلقة بصدور عدد من القرارات التى لا تتيح لها العمل بنفس الكفاءة نظراً لعدد من القيود، على الرغم أن الموازنة تضمنت زيادات فى المبالغ المعتمدة لها هذا العام.

وطالب النائب عمرو صدقى رئيس اللجنة، الهيئة بتقديم عدد من المقترحات التى تمكنها الحركة بشكل أكثر أريحية، حتى لو تطلب الأمر تشريعات جديدة تساعدها فى عملها، مع عدد من الملاحظات التى لها علاقة بديوان عام الوزارة، كون معظم الموازنة الخاصة بالديوان تذهب لعمل يخص المحليات.