شكرا لقرائتكم خبر عن "سياحة البرلمان" توافق على موازنة الوزارة بعدد من التوصيات.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافقت لجنة السياحة والطيران المدنى قى اجتماعها المنعقد اليوم برئاسة النائب عمرو صدقى، على موازنة وزارة السياحة، مع عدد من التوصيات فى ضوء عدد من المناقشات التى دارت بين أعضائها.
وكان لهيئة التنمية السياحية عدد من التعليقات، متعلقة بصدور عدد من القرارات التى لا تتيح لها العمل بنفس الكفاءة نظراً لعدد من القيود، على الرغم أن الموازنة تضمنت زيادات فى المبالغ المعتمدة لها هذا العام.
وطالب النائب عمرو صدقى رئيس اللجنة، الهيئة بتقديم عدد من المقترحات التى تمكنها الحركة بشكل أكثر أريحية، حتى لو تطلب الأمر تشريعات جديدة تساعدها فى عملها، مع عدد من الملاحظات التى لها علاقة بديوان عام الوزارة، كون معظم الموازنة الخاصة بالديوان تذهب لعمل يخص المحليات.
كانت هذه تفاصيل خبر "سياحة البرلمان" توافق على موازنة الوزارة بعدد من التوصيات.. تعرف عليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.