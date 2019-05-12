الامم المتحدة تعلن ان إعادة الانتشار بموانئ الحديدة تسير وفق الخطط الموضوعة

أكّدت بعثة ​الامم المتحدة​ المكلّفة الاشراف على تنفيذ اتفاقات هدنة في ​الحديدة​ غرب ​اليمن​، أن عملية "إعادة الانتشار"التي تنص على انسحاب المتمردين من موانئ المحافظة تسير وفق "الخطط الموضوعة"، رغم الشكوك التي أبدتها السلطة المعترف بها.

وأفادت البعثة في بيان نشرته وكالة فرانس برس ، ان "مضى اليوم الأول من إعادة انتشار قوات أنصار الله (​الحوثيين​) من الموانئ الثلاثة الحُديدة والصليف ورأس عيسى، وفقا للخطط الموضوعة".