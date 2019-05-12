أكّدت بعثة الامم المتحدة المكلّفة الاشراف على تنفيذ اتفاقات هدنة في الحديدة غرب اليمن، أن عملية "إعادة الانتشار"التي تنص على انسحاب المتمردين من موانئ المحافظة تسير وفق "الخطط الموضوعة"، رغم الشكوك التي أبدتها السلطة المعترف بها.
وأفادت البعثة في بيان نشرته وكالة فرانس برس ، ان "مضى اليوم الأول من إعادة انتشار قوات أنصار الله (الحوثيين) من الموانئ الثلاثة الحُديدة والصليف ورأس عيسى، وفقا للخطط الموضوعة".
كانت هذه تفاصيل خبر الامم المتحدة تعلن ان إعادة الانتشار بموانئ الحديدة تسير وفق الخطط الموضوعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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