هجومان لبوكو حرام في نيجيريا يوقعان سبعة قتلى على الأقل

قُتل سبعة اشخاص على الأقل منهم ثلاثة جنود خلال هجمات متفرقة استهدفت مدنيين وقاعدة عسكرية في ولاية بورنو، شمال شرق نيجيريا، كما ذكرت الأحد مصادر أمنية وأجهزة اغاثة لوكالة فرانس برس.
وهاجم مقاتلون من تنظيم داعش في غرب افريقيا، مساء الجمعة،أحد فصائل بوكو حرام التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية، قاعدة عسكرية في بلدة غاجيغانا، التي تبعد 50 كلم شمال العاصمة الإقليمية مايدوغوري، فقتلوا ثلاثة جنود على الأقل، كما ذكر عناصر ميليشيات.
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