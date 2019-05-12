الراعي يستقبل وفدًا معزيا من دار الفتوى برئاسة خلدون عريمط

يستقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في هذه الاثناء وفدًا معزيا بالبطريرك مار نصرالله بطرس صفير من دار الفتوى برئاسة خلدون عريمط.

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