النشرة: 3 جرحى في حادث سير مروع على طريق الحسبة في صيدا

افاد مراسل النشرة في صيدا عن سقوط ثلاثة جرحى في حادث سير مروع وقع على طريق الحسبة قرب مدخل صيدا الجنوبي حيث اصطدمت سيارة من نوع مرسيدس خضراء اللون بسيارة من نوع تويوتا جردونية اللون ما ادى الى سقوط ثلاثة جرحى.
وقد حضر الى المكان عناصر الصليب الاحمر اللبناني والدفاع المدني وعملوا على نقل الجرحى الى مركز لبيب الطبي ومستشفى صيدا الحكومي للمعالجة.
وقد حضرت الى المكان القوى الأمنية وفتحت تحقيقا بالحادث وعملت على تنظيم السير.
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