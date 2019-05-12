الطيران الحربي الاسرائيلي يحلق في هذه الاثناء في اجواء منطقة صيدا

يحلق ​الطيران الحربي الاسرائيلي​ في هذه الاثناء في اجواء منطقة صيدا. وكان أفاد مراسل "النشرة" في حاصبيا بأنه "خرق الطيران الحربي الإسرائيلي حرمة الأجواء اللبنانية جنوبا من فوق مزارع شبعا وينفذ في هذه الأثناء طلعات استكشافية بشكل دائري وعلى علو منخفض فوق مناطق مرجعيون العرقوب حاصبيا، وصولا حتى سماء راشيا الوادي والبقاع الغربي".

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