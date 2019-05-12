رئاسة الحكومة تعلن الحداد الرسمي يومي الأربعاء والخميس على وفاة البطريرك صفير

أعلنت ​رئاسة مجلس الوزراء​ الحداد الرسمي الاربعاء والخميس على وفاة البطريرك الماروني الراحل كمار نصر الله بطرس صفير حيث تنكس خلالهما الاعلام عن الادارات الرسمية وتعدل البرامج العادية في محطات الاذاعة والتلفزيون بما يتناسب مع الحدث الأليم .

ويكون يوم تشييع الراحل الخميس يوم توقف عن العمل في كل ​الادارات العامة​ والبلديات والمؤسسات العامة والخاصة.