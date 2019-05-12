من أجل “الكان”.. بوطيب يطلب المشاركة في مباريات الزمالك القادمة

تقدم خالد بوطيب، المهاجم الدولي المغربي المغربي الحترف في صفوف فريق الزمالك المصري، بطلب لمدربه كريستيان غروس، من أجل إشراكه في المباريات القادمة للفريق، سواء في الدوري المصري المحلي، أو في نهائي كأس “الكاف”، وذلك من أجل نهائيات كأس إفريقيا للأمم المقبلة.

وحسب تقارير صحفية مصرية، اليوم الأحد، فإن بوطيب يخشى أن يفقد مكانته الرئيسية في الفريق، ويغيب عن التنافس في آخر الموسم، فيغيب بذلك أيضا على نهائيات “الكان” القادم في مصر أيضا، لذلك فإنه يرغب في لعب أكبر عدد من المباريات قبل انتهاء الموسم.

وتراجع أداء بوطيب بشكل كبير، منذ انضمامه إلى الفريق المصري، وأصبحت الشكوك تحوم حول توجيه الدعوة له من أجل المشاركة في نهائيات المنافسة القارية المقبلة، في ظل تألق أسماء أخرى، على غرار عبد الرزاق حمد الله ويوسف النصيري، بالإضافة إلى محسن ياجور.

ومازال بوطيب يعاني من الإصابة على مستوى الركبة، حيث اكتفى أمس السبت، بتدريبات تأهيلية على جنبات المستطيل الأخضر، من أجل التعافي من الإصابة التي أبعدته عن تداريب الفريق ومبارياته الأخيرة.