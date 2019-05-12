تطورات فتاة الوشم.. الضحية تتنازل لـ3 متهمين وعدد المعتقلين يصل إلى 11 شخصا!

بعدما انعقدت، الأسبوع الماضي، أولى جلسات قضية ما يعرف “بفتاة الوشم” خديجة، وذلك في محكمة الاستئناف في بني ملال، عرفت القضية تطورات جديدة، بعدما أطلق سراح 3 متهمين، ومتابعتهم في حالة سراح من طرف المحكمة.

وأكد محامي الضحية إبراهيم حشان، لـ”اليوم 24″ أنه بالفعل تم إطلاق سراح 3 متهمين، كانوا متابعين في ملف القضية، بعدما تنازلت الضحية خديجة، عن متابعتهم، وقدمت تنازلا كتابيا، يفيد ذلك.

وأشار محامي حشان إلى أن الضحية بررت تنازلها عن المفرج عنهم، بكون أن أحدهم هو من أخبر والدها عن مكان احتجازها، والثاني لم يعرضها للأذى، فيما قررت المحكمة منح أخ المتهم الرئيسي السراح المؤقت، لعدم ثبوت اَي أدلة تدينه، ليصبح بذلك عدد المتابعين في حالة اعتقال في ضوء هذا الملف، 11 متهما.

وستشهد قاعة الجلسات في محكمة الاستئناف في بني ملال، الثلاثاء 21 ماي الجاري، انعقاد الجلسة الثانية لقضية “فتاة الوشم”، خديجة، التي استأثرت باهتمام الرأي العام الوطني، والدولي، بعدما انتشرت صور، وفيديوهات للضحية، تؤكد تعرضها للاختطاف، والاغتصاب الجماعي، وصل إلى درجة حرقها بالسجائر، ووضع وشوم في مختلف مناطق جسدها.