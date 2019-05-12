حالة انتحار جديدة في تطوان.. مهاجر مغربي يضع حدا لحياته

حالة انتحار جديدة سجلتها مدينة تطوان، خلال هذا الشهر، حيث أقدم شخص يبلغ من العمر خمسين سنة، أمس الخميس، على وضع حد لحياته بشنق نفسه داخل منزله الموجود في حي الزيانة.

وكشفت المعطيات المتوفرة، أن الهالك من الجالية المغربية المقيمة في إسبانيا، وتم اكتشاف جثته، بعدما زارته أخته لتقدم له وجبة الإفطار، قبل أن تصدم به معلقا في إحدى غرف منزله، فأخبرت عناصر الأمن، التي حلت إلى عين المكان لتحديد ظروف، وملابسات الحادثة، فيما تم نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات في المستشفى الإقليمي سانية الرمل.