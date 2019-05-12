60 مهاجرا غير شرعيا يقتحمون سياج مليلية المحتلة

رغم الإجراءات الأمنية المشددة التي تعتمد عليها السلطات المغربية وسلطات مدينة مليلية المحتلة، إلا أن حملة اقتحام جديدة عرفها السياح المحيط بالمدينة.

وكشفت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع الناظور، صباح اليوم الأحد، أن مجموعة من المهاجرين يقارب عددهم الستين شخصا، نجحوا صباح اليوم الأحد في اقتحام سياج مليلية المحتلة، مسجلة وجود توقيفات جديدة للمهاجرين من قبل السلطات المغربية، ووجود جرحى في صفوف مقتحمي المدينة المحتلة بسبب الأسلاك الحادة المجيطة بها.

وكانت آخر عملية اقتحام لسياج المدينة المحتلة في شهر أكتوبر الماضي، نفذها مائتي مهاجر غير شرعي، فيما أوضحت السلطات المغربية أن العملية خلفت وفاة شخص إثر سقوطه من أعلى السياج وإصابة 22 من المقتحمين بجروح جراء الأسلاك الشائكة المتواجدة بالسياج، تم نقلهم إلى المستشفى للخضوع للعلاجات الضرورية.

يشار إلى أنه خلال اقتحام سياج مليلية المحتلة، عبر تسلق السياج الحدودي الذي يبلغ ارتفاعه ستة أمتار، يستعمل المهاجرون مخاطف وأحذية بمسامير، فيما يتم إيداعهم في مركز لاستقبال المهاجرين، ويصبح بإمكانهم تقديم طلبات اللجوء، وهي الطلبات التي تمكنهم من الإقامة إلى حين البت القانوني فيها، فيما قد تلجأ المدينة المحتلة إلى إعادة من لم يتقدموا بطلبات اللجوء.