انتحار في المحمدية.. شاب يعشق الرجاء ينهي حياته شنقا

اهتزت جماعة “فضالات”، ضواحي المحمدية، صباح اليوم الأحد، على وقع حادث انتحار شاب، عمد شنق نفسه بحبل داخل منزله.

وحسب مصادر “اليوم 24″، فإن الشاب معروف وسط سان الجماعة بعشقه لنادي الرجاء الرياضي.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الشاب الهالك كان يعاني، في الآونة الأخيرة، من اضطرابات نفسية حادة.