الإفطار العلني في كبرى ساحات البيضاء يستنفر الأمن..نشطاء دعوا إلى وقفة احتجاجية لإلغاء الفصل 222- صور

شهدت ساحة مرشال، صباح اليوم الأحد، استنفارا أمنيا غير مسبوق، وذلك على خلفية إطلاق بعض النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، نداءات، من أجل إفطار بشكل علني خلال نهار شهر رمضان.

ودعا النشطاء إلى وقفة احتجاجية، كان مزمعا تنظيمها، صباح اليوم، في الدارالبيضاء.

وحسب ما عاين “اليوم24″، فإن ساحة مرشال عرفت، صباح اليوم، ترقبا حذرا من لدن المصالح الأمنية، والسلطات المحلية بمختلف تشكيلاتها، بينما غاب النشطاء، الذين دعوا إلى تنظيم الوقفة الاحتجاجية للمطالبة بإلغاء الفصل 222 من القانون الجنائي، القاضي بمعاقبة المجاهرين بالإفطار في نهار شهر رمضان، وذلك على خلفية الجدل المتجدد سنويا، بسبب إيقاف عدد من المفطرين خلال هذا الشهر.