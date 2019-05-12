اللد: إصابة رجل بجراح خطيرة بعد تعرضه لإطلاق نار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تعرّض رجل (63 عامًا)، اليوم، الأحد، لجريمة إطلاق نار في مدينة اللّد.
وقالت مصادر طبيّة إن حالة الرجل خطيرة، وإنه وصل إلى مشفى صرفند (أساف هروفيه) بقواه الذاتيّة لتلقّي العلاج.
وأعلنت الشرطة الإسرائيليّة أنها فتحت تحقيقًا في ملابسات الجريمة.
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