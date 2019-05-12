كونتي على أعتاب تدريب إنتر ميلان

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية بأن المدرب أنطونيو كونتي، اقترب من تولي مهام تدريب أحد الفرق الكبيرة في إيطاليا في الموسم الكروي المقبل.

وبحسب صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية، فإن إنتر ميلان، على أعتاب التعاقد رسميا مع كونتي، لتدريب الفريق خلفًا للوتشيانو سباليتي، مدرب النيراتزوري الحالي.

وأضافت أن مدرب يوفنتوس وتشيلسي السابق أصبح جاهزًا لكي يحل محل سباليتي، بداية من الموسم الجديد.

وأوضحت أن ستيفن تشانغ، رئيس الإنتر، أعطى الضوء الأخضر لبيبي ماروتا، المدير التنفيذي للنادي، بوضع الرتوش الأخيرة على الصفقة، والتعاقد مع المدرب للتفوق على ميلان ويوفنتوس.

وختمت الصحيفة بأن كونتي وافق على عقد لمدة 3 سنوات، فيما سيحصل على حوالي 9 ملايين يورو في الموسم الواحد.