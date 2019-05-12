ميسي يطالب إدارة برشلونة ببيع 3 لاعبين

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن نجم برشلونة الإسباني، ليونيل ميسي، طلب من إدارة فريقه بيع 3 لاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية، إن اللاعبين هم فيليب كوتينيو، صامويل أومتيتي، وإيفان راكيتيتش.
وجاء طلب البرغوث لإدارة البارسا بعد خسارة الفريق أمام ليفربول (0-4)، وتوديع بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي من الدور نصف النهائي.
ولم يقدم كوتينيو، المستوى المنتظر عقب قدومه إلى "كامب نو" من ليفربول في الموسم الماضي، لذلك قد ينتقل إلى باريس سان جيرمان، أو يعود إلى البريمييرليغ من بوابة الريدز، أو مانشستر يونايتد.
أما راكيتيتش فكان الاسم الأكثر إثارة في اختيارات ميسي، حيث يعتبر واحدا من ركائز التشكيل الأساسي للبارسا في المواسم الأربعة الأخيرة، لكن تراجع مستوى النجم الكرواتي خلال الأشهر الأخيرة، كان السبب وراء المطالبة برحيله.
وانضم أومتيتي إلى قائمة المهددين بالرحيل، بعد أن خسر مكانه في التشكيل الأساسي لبرشلونة لصالح مواطنه كليمنت لينغليت، بسبب الإصابة التي تعرض لها في مطلع الموسم الحالي، والتي لم يتخلص من آثارها بعد ظهوره من جديد بقميص برشلونة.
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