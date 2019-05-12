انت الان تتابع تفاصيل خبر صحيفة عبرية: إيران قد تهاجم "إسرائيل" إذا تعرضت لضربة أمريكية والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 12 مايو 2019 02:55 مساءً - نقلت صحيفة "هآرتس" العبرية عن وزير الطاقة يوفال شتاينتز، الحليف المقرب من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في حزب الليكود، اليوم الأحد، قوله إن إيران قد تهاجم "إسرائيل" مباشرة أو عبر وكلائها في حال حصلت مواجهة عسكرية بينها وبين الولايات المتحدة.

وتابع يوفال في تصريح للتلفزيون الإسرائيلي: "الأمور في الخليج تتسارع، إذا كان هناك من مواجهة عسكرية بين إيران والولايات المتحدة فإني لا أستبعد أنهم سينشطون حزب الله والجهاد الإسلامي في غزة، أو حتى تمكّن طهران من أن تحاول إطلاق صواريخ من إيران إلى "إسرائيل" مباشرة".

وكانت الولايات المتحدة قد زادت من وجودها العسكري في مياه الخليج العربي، بإطار الضغط الأمريكي المتزايد على إيران من أجل التوقيع على شروط جديدة فيما يخص برنامجها النووي، وأيضاً فيما يتعلق بنفوذها الخارجي.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس الماضي، إنه يدعو إيران للتخلي عن برنامجها النووي دون أن يستبعد حصول مواجهة عسكرية.

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حكومة نتنياهو تؤيد وبقوة المسار الصعب الذي اتخذته إدارة ترامب حيال إيران التي تعتبر عدوها اللدود، غير أنها ورغم التوترات الأخيرة بقيت متحفظة حيال ما يجري، تقول الصحيفة العبرية.

وتقول الصحيفة: إن "حزب الله والجهاد الإسلامي يتلقيان دعماً من إيران، ولديهما قدرات عسكرية في لبنان والأراضي الفلسطينية، وبإمكان إيران دفعهما من أجل القيام بعمل عسكري ضد إسرائيل".

وفي هذه الأثناء، تشير الصحيفة العبرية إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي رفض التعليق إن كان قد دخل في حالة إنذار أو اتخذ أي إجراءات احتياطية تحضيراً للمواجهة المرتقبة بين أمريكا وإيران.

وسبق لـ"إسرائيل" أن تبادلت الضربات مع القوات الإيرانية في سوريا، وأيضاً مع حزب الله اللبناني، ولكنها لم تدخل في حرب مفتوحة مع إيران.

وتوقعت الصحيفة العبرية أنه في حال بدأت المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، فإن العراق سيكون أرض تلك المعركة لما يضمه من مليشيات مسلحة كبيرة وقوية ومسلحة بشكل جيد، يشرف على العديد منها قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني التابع للحرس الثوري الإيراني.