شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الجيش اليمني يهاجم تجمعا للمليشيات الحوثية في مديرية الصفراء بصعدة والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 2:30 مساءً, 12 مايو 2019 م المناطق - وكالات تمكنت وحدات من الجيش اليمني بمساندة مدفعية قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن من مهاجمة تجمعا لقوات المليشيا الحوثية المدعومة من إيران بمديرية الصفراء بصعدة .

وأوضح قائد لواء الكواسر العميد أحمد المرقشي أن قوات الجيش الوطني ، هاجمت الحوثيين في جبهة الرزامات بمديرية الصفراء وسقط خلال ذلك العديد من عناصر الميليشيا بين قتيل وجريح .

ووفقا لوكالة الأنباء اليمنية فقد أفاد العميد المرقشي أن تجمع العناصر الحوثية جاء بعد التقدم المستمر للجيش في جبهة الصفراء خلال الأيام الماضية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش اليمني يهاجم تجمعا للمليشيات الحوثية في مديرية الصفراء بصعدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.