طائرة تهبط دون عجلة أمامية في ميانمار

وأكدت إدارة مطار ماندالاي الدولي، وهي ثاني أكبر مدينة في البلاد، سلامة جميع ركاب وطاقم الطائرة البرازيلية الصنع من طراز Embraer 190-LR جراء الهبوط الاضطراري.

وأبلغ قائد الطائرة المتوجهة إلى ماندالاي من مدينة يانغون، وعلى متنها 82 راكبا والطاقم المؤلف من سبعة أشخاص، إدارة المطار بأنه لا يستطيع إخراج عجلة الهبوط الأمامية نتيجة خلل فني.



وبعد إفراغ الوقود، نفذ الطيارون الهبوط الاضطراري باستخدام العجلات الخلفية فقط.