'الرصاصة'.. اليابان تكشف عن أسرع قطار في العالم

وأضاف مصممو القطار الياباني فضي اللون "أنفا" طويلا أكثر من المعتاد أمام قمرة القيادة، من أجل التغلب على مشكلات الرياح الشديدة عند دخول الأنفاق.
ويبلغ طول "أنف" القطار نحو 22 مترا.
وبدأت اليابان إجراء اختبارات القطار التي ستستمر لمدة 3 سنوات، الجمعة الماضية، حيث تشرع الدولة في إطلاق شبكة ما يعرف باسم "قطارات الرصاصة" ذات السرعة الفائقة.
وتقتضي الاختبارات الأولية أن يبدأ تشغيل القطار يوما واحدا أسبوعيا.
ومن المقرر أن يصل القطار بين مدينة سابورو، في شمال اليابان، وغيرها من المدن التي تمتد إليها الشبكة فائقة السرعة.
وإذا سار القطار على سرعته المخطط لها، فستقل مدة الرحلة بين طوكيو وسابورو إلى النصف، أي إلى 4 ساعات ونصف.
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