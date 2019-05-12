محكمة مصرية تقضي بإعدام متهمين وسجن 8 آخرين لقتلهم 9 مسيحيين وشرطيا

قضت محكمة مصرية، الأحد، بالإعدام شنقا لاثنين من أصل 10 متهمين أدينوا بقتل 9 مسيحيين وفرد شرطة والشروع في قتل آخرين، في الهجوم الإرهابي على إحدى الكنائس المصرية في ديسمبر/كانون الأول من عام 2017.

كما حكمت المحكمة، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث كنيسة مارمينا بحلوان"، بالسجن المؤبد لمتهمين والمشدد 10 سنوات الإرهابي وسنوات لـ4 آخرين، والسجن 3 سنوات لمتهمين وبراءة متهم في القضية، وفقا لوسائل إعلامية مصرية.

وكانت النيابة العامة قد أحالت 11 متهما من بينهم 3 هاربين للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بارتكاب جرائم القتل والشروع في القتل وتأسيس وتولى قيادة والانضمام لجماعة تكفيرية، وتمويل عناصرها ومقاومة رجال الشرطة وترويع المواطنين.

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ووجهت النيابة المصرية للمتهم الرئيسي في القضية تهمة تأسيس وقيادة جماعة داخل مصر تعتنق أفكار تنظيم داعش الإرهابي، وتدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتها، واستباحة دماء المسيحيين ودور عباداتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة، بغرض إسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

والثلاثاء الماضي، أيدت أعلى محكمة طعون في مصر، حكما نهائيا بإعدام 13 شخصا، بتهمة ارتكاب أعمال قتل وعنف والانضمام لتنظيم إرهابي.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2017، قضت محكمة جنايات الجيزة (غرب العاصمة) بإعدام 13 شخصا والمؤبد لـ17 آخرين، والسجن 15 عاما لمتهمين اثنين، والسجن 5 سنوات لـ7 متهمين، والبراءة لـ5 آخرين لعدم كفاية الأدلة ضدهم وانقضاء الدعوى تجاه متهم لوفاته، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"تنظيم أجناد مصر".

وظهر تنظيم "أجناد مصر" الإرهابي بشكل لافت في 2013 من خلال عمليات إرهابية استهدفت مواقع شرطية وعسكرية، وأدرجته واشنطن عام 2014 على قوائم الإرهاب.