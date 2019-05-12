الرئاسة المصرية: السيسي يستقبل ملك البحرين الأحد

أعلنت الرئاسة المصرية أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، سيستقبل الأحد، الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.

ذكر ذلك السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية، في بيان الأحد، دون التطرق إلى المزيد من التفاصيل.

وكان الرئيس المصري قد زار مملكة البحرين منتصف عام 2017 بعد نحو عام من زيارة ملك البحرين إلى القاهرة.

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وشدد السيسي على عدم سماح مصر بالمساس بأمن واستقرار أشقائها في دول الخليج، وأن أمن الخليج يُعد جزءاً لا يتجزأ من أمن مصر.





وخلال الزيارة منح ملك البحرين، الرئيس المصري وسام الشيخ عيسى آل خليفة، أرفع وسام بحريني، على هامش الزيارة التي يقوم بها السيسي إلى البحرين.

كما أشاد الملك بدور مصر المحوري في المنطقة، مؤكداً أنها لم تدخر جهداً إزاء دعم ومساندة دول الخليج والعالم العربي، وحرصت دوماً على الاضطلاع بدورها الهام كركيزة أساسية للأمن والاستقرار بفضل ما تتمتع به من شعب عظيم وتاريخ عريق ومؤسسات قوية.