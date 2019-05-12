نظام الأسد ينفذ حملة اعتقالات واسعة في صفوف اللاجئين الفلسطينيين بمخيم درعا

جدة - عمرو شويل واس- الخليج 365

نفذت قوات نظام الأسد وأجهزته الأمنية حملة اعتقالات واسعة، اليوم الأحد، في صفوف اللاجئين الفلسطينيين في مخيم درعا جنوب سوريا.

ووفق بيان أصدرته مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا فقد اعتقل نظام الأسد خلال تلك الحملة، مسنًا فلسطينيًا من أبناء مخيّم درعا، يبلغ من العمر 64 عامًا.

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وأشارت المجموعة في بيانها إلى أن اعتقال اللاجئ المسن جرى بطريقة وحشية دون الكشف عن مكان اعتقاله.

يذكر أن نظام الأسد يواصل تغييب العشرات من أبناء مخيّم درعا للاجئين جنوبي سوريا، دون السماح لذويهم بالسؤال عنهم أو معرفة أماكن اعتقالهم.

يذكر أن مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا تتخذ من بيروت مقرًا لها بعد أن أقفل نظام الأسد مكاتبها في سوريا واعتقل العديد من الناشطين في صفوفها.