أسيران فلسطينيان يواصلان الإضراب عن الطعام لليوم الأربعين

جدة - عمرو شويل القدس المحتلة - الخليج 365:

دخل أسيران فلسطينيان يومهما الأربعين في الإضراب عن الطعام احتجاجاً على ظروف اعتقالهما.

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وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، اليوم، إن “الأسيرين عودة الحروب وحسن العويوي من محافظة الخليل، يواصلان إضرابهما المفتوح عن الطعام لليوم الـ 40 على التوالي رفضاً لاعتقالهما الإداري”.

ولفتت إلى أن إدارة معتقلات الاحتلال تحاول الضغط عليهما وكسر الإضراب، حيث يعانيان من آلآم حادة في الرأس، وأوجاع في الخاصرة، واضطراب في الرؤية، وغثيان متواصل والعجز عن السير والحركة.

وأوضحت أن الأسير الحروب 32 عاماً من بلدة دير سامت ومعتقل منذ ديسمبر 2018، وهو أب لـ10 أطفال، أما الأسير العويوي 35 عاماً، فمعتقل منذ 15 يناير 2019، وهو أب لثلاثة أطفال، وقضى سابقا سنوات في معتقلات الاحتلال.