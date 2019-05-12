الان تتابع أسيران فلسطينيان يواصلان الإضراب عن الطعام لليوم الأربعين والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل القدس المحتلة - الخليج 365:
دخل أسيران فلسطينيان يومهما الأربعين في الإضراب عن الطعام احتجاجاً على ظروف اعتقالهما.
وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، اليوم، إن “الأسيرين عودة الحروب وحسن العويوي من محافظة الخليل، يواصلان إضرابهما المفتوح عن الطعام لليوم الـ 40 على التوالي رفضاً لاعتقالهما الإداري”.
ولفتت إلى أن إدارة معتقلات الاحتلال تحاول الضغط عليهما وكسر الإضراب، حيث يعانيان من آلآم حادة في الرأس، وأوجاع في الخاصرة، واضطراب في الرؤية، وغثيان متواصل والعجز عن السير والحركة.
وأوضحت أن الأسير الحروب 32 عاماً من بلدة دير سامت ومعتقل منذ ديسمبر 2018، وهو أب لـ10 أطفال، أما الأسير العويوي 35 عاماً، فمعتقل منذ 15 يناير 2019، وهو أب لثلاثة أطفال، وقضى سابقا سنوات في معتقلات الاحتلال.
كانت هذه تفاصيل خبر أسيران فلسطينيان يواصلان الإضراب عن الطعام لليوم الأربعين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.