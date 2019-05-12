صحيفة فرنسية: الدوحة انقطع نفوذها بعد سقوط نظام البشير

قالت صحيفة الوموند الفرنسية أنه من الواضح أن قطر فقدت أهم مصادر نفوذها في أفريقيا بسقوط نظام الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، رغم المليارات التي ضختها حكومة الدوحة لشراء ولاءات بالقارة السمراء، عبر مساعدات ومشروعات هزيلة وتمويل الإرهاب.

وذكرت الصحيفة تحت عنوان "رغم جهودها في أفريقيا.. قطر لن تدفع مرة أخرى للعودة"، أن قطر فقدت أهم موطأ قدم لها في القارة السمراء بسقوط البشير، موضحاً أنه رغم جهودها المكثفة في القارة لم يبق لها سوى الصومال.

ولفت المحلل السياسي الفرنسي في تقريره على الصحيفة إلى أن "أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني أجرى نهاية شهر أبريل/نيسان المنصرم جولة أفريقية جديدة شملت روندا ونيجيريا"، موضحاً أن آخر جولاته في القارة كانت في ديسمبر/كانون الأول 2017.

وأضاف أوجيه أنه رغم هذا النشاط المكثف في أفريقيا، فإن الدوحة يبدو أنها فقدت نفوذها فيها؛ حيث أصبحت القارة السمراء مصدراً للجذب في اللعبة السياسية الدولية، موضحاً أن موقف قطر أصبح سيئاً في تلك اللعبة بعد نفور معظم الدول منها، والتي نأت بنفسها عنها بعد اتهام الدوحة بتمويل الإرهاب.

ووفقاً للباحث الفرنسي فإن قطر ظلت على علاقات قوية لسنوات مع دول القرن الأفريقي، ومن بينها السودان حيث كان الرئيس المعزول عمرو البشير يجري زيارات دورية إلى الدوحة، آخرها في يناير/كانون الثاني الماضي، وكانت تجمعه علاقة قوية مع تنظيم الحمدين؛ لكن منذ سقوط نظامه في 11 أبريل/نيسان الماضي، وتولي المجلس العسكري الانتقالي المرحلة الانتقالية تغيرت الأوضاع ونأت الخرطوم بنفسها عن الدوحة.

الصومال الحليف الأخير

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واعتبر الباحث المتخصص في الشؤون الأفريقية، أن الصومال تعد آخر حليف لقطر في المنطقة، موضحاً أنه لم يبق للدوحة كحليف سوى الرئيس الصومالي محمد عبدالله فرماجو، الذي قال صراحةً إنه موالٍ إلى الدوحة في هذه المنطقة، وذلك عندما كان في الدوحة في 27 فبراير/شباط الماضي، وتلقَى نحو 20 مليون دولار إعانة لدفع رواتب موظفيه.

وتابع "أنه في نهاية أبريل/نيسان الماضي، زار وزير الخارجية الصومالي أحمد عيسى عوض الدوحة، وجدد تأكيده بأن بلاده لن تدخل في تحالف ضد قطر وتركيا.

خسارة دول غرب أفريقيا

وبحسب الباحث الفرنسي فإن من بين الدول التي اتخذت مسافة من الدوحة في القرن الأفريقي (جيبوتي وإثيوبيا)، كما أن دول غرب أفريقيا، المنطقة التي تضم أكبر عدد من دول القارة اتخذت موقفاً ضد قطر، منها (موريتانيا والنيجر والسنغال وتشاد)، وجميعهم استدعوا سفراءهم في الدوحة من يونيو/حزيران 2017 بعد اتهامها بدعم وتمويل الإرهاب.

أوجيه اعتبر أن جولة تميم الأفريقية في نهاية 2017 كانت لتوجيه الشكر إلى بوركينا فاسو ومالي، اللذين لم يتخذا الموقف نفسه وحافظا على سفارتهما في الدوحة، وعاد قائلاً: "رغم كل هذه الجهود والأموال التي أنفقتها الدوحة في هذه الدول في محاولة لزرع نفوذها لكسب ولائها إلا أنها باءت بالفشل، وعلى ما يبدو أن قطر لن تدفع مجدداً في غرب أفريقيا".