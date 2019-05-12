القوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية تدعو لأوسع مشاركة بفعاليات الذكرى الـ71 للنكبة

دعت القوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية في محافظة رام الله والبيرة إلى أوسع مشاركة لإحياء الذكرى الـ71 للنكبة التي تصادف يوم الأربعاء المقبل، الموافق 15 مايو، في مركز مدينة رام الله، تعبيرا عن وحدة الشعب الفلسطيني في رفض "صفقة القرن" بكل بنودها، وأهدافها العدوانية، وتمسكا بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حق العودة وفق القرار 194.

ودعت القوى - في بيان أصدرته اليوم الأحد - إلى رص الصفوف والتوحد في مواجهة سياسات الاحتلال الإسرائيلي وخصوصا خلال شهر رمضان المبارك، وشد الرحال للقدس، وكسر الإجراءات الاحتلالية فيها، والتمسك بحق العبادة والوصول للمسجد الأقصى، وحمايته مع تنامي وتوالي الاقتحامات اليومية، والتكافل اليومي، وشحذ الهمم وتقوية المناعة الداخلية بين أبناء الشعب الواحد، مؤكدا أهمية الوحدة الوطنية لتحقيق النصر والحرية.

كما دعت إلى أوسع حملات المقاطعة للبضائع والمنتجات الاحتلالية بكل أشكالها، والامتناع عن شراء المنتجات، وصنوف الأغذية، والمواد الاستهلاكية في كل وقت على مدار العام.

وطالبت باعتبار يوم الجمعة المقبل يوم تصعيد على نقاط التماس والاحتكاك مع الاحتلال وفي المواقع التي تشهد فعاليات أسبوعية أيام الجمع، كما دعت إلى اعتباره يوما للذهاب للصلاة في القدس المحتلة، رفضا لإجراءات الاحتلال على ما يسمى المعابر، وقيوده التي تحول دون وصول عشرات الآلاف من الشباب للقدس بسبب هذه الإجراءات الاحتلالية الظالمة.

وأدانت القوى في بيانها، الموقف الأوروبي من العدوان الاحتلالي الأخير على قطاع غزة، والتي ساوت بين الضحية والجلاد، ودعت دول الاتحاد لمراجعة جادة لمواقفها وعدم التغطية على جرائم الاحتلال التي تعتبر تشجيعا وتعطي الضوء الأخضر لمواصلة العدوان وارتكاب الجرائم بحق الشعب الفلسطيني.

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وشدد البيان على ضرورة اتخاذ موقف حاسم ببدء تطبيق قرارات المجلسين الوطني والمركزي لمنظمة التحرير، والشروع بخطوات ملموسة وفعلية للتحلل من كل الاتفاقات مع دولة الاحتلال، ووقف العلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية، وتعزيز صمود الناس فوق أرضهم وإنهاء الانقسام الداخلي فورا، والتوحد في جبهة موحدة للمقاومة الشعبية، وهي كلها محاور أساسية لتغيير معادلة الصراع رأسا على عقب، والانصهار في ورشة وطنية شاملة لتعزيز الصمود الوطني، وتحصين الجبهة الداخلية لمواجهة التحديات رفضا لمواقف واشنطن وإملاءاتها على الشعب الفلسطيني.

ويصادف يوم 15 مايو لعام 1948 (عام النكبة)، حيث هجر في ذلك اليوم أكثر من 800 ألف فلسطيني وطردوا قسرا من قراهم وبيوتهم حيث خرجوا لا يحملون معهم سوى مفاتيح بيوتهم والآمال في العودة إلى ديارهم.

وفي ذلك اليوم، طرد الاحتلال أهالي 530 مدينة وقرية فلسطينية بالإضافة إلى أهالي 662 ضيعة وقرية صغيرة ليكون الشعب الفلسطيني ضحية أكبر عملية تنظيف عرقي مخطط لها في التاريخ الحديث.