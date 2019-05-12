شكرا لقرائتكم خبر عن السلطات الليبية تنقذ 140 مهاجراً غير شرعي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (طرابلس)

تمكنت دورية تابعة لقطاع طرابلس لحرس السواحل الليبي أمس (السبت)، من إنقاذ قارب على متنه مهاجرون غير قانونيين، وعددهم 51 مهاجراً، في منطقة تبعد عن مدينة الخمس بـ 50 ميلاً.

وأوضح مكتب الإعلام التابع للبحرية الليبية، في بيان له اليوم (الأحد)، أن المهاجرين في البداية قد رفضوا التعاون مع خفر السواحل، وهدّدوا بسكب البنزين على القارب في حالة تم الاقتراب منهم، ولكنّ عناصر البحرية الليبية تعاملت مع الموقف بحذر وسيطرت على القارب، بعد عملية رصد للمهاجرين، وإسقاطهم لعنصرين من خفر السواحل، أثناء التدافع في عملية احتواء الموقف.

وضمن العمليات التي يقوم بها خفر السواحل، تمكنت دورية تابعة للبحرية الليبية، بالقرب من مصفاة الزاوية، من إنقاذ 96 مهاجراً غير قانوني، بينهم 16 إمرأة، و4 أطفال، على متن قارب متهالك واستمرت عملية الإنقاذ 4 ساعات.