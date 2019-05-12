شكرا لقرائتكم خبر عن القضاء على 15 حوثياً حاولوا التسلل لمناطق محررة بـ«الجوف» والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - واس (عدن)
قتل 15 مسلحًا من مليشيا الحوثي المدعومة من إيران إثر مواجهات مع قوات الجيش اليمني في محافظة الجوف شمالي شرق اليمن.
واندلعت المواجهات عقب محاولة تسلل لعناصر من المليشيا، المدعومة من إيران، باتجاه مواقع محررة في جبهة حام بمديرية المتون، غير أن قوات الجيش رصدت تلك المحاولة وأفشلتها، وَفْقا لموقع /سبتمبر/ التابع للقوات المسلحة اليمنية.
كما قصف الجيش اليمني عدة مواقع للمليشيات الحوثية، وأسفر القصف عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم وتدمير عدد من الآليات التابعة لها.
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